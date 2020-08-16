Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ikini el motorlu kara taşıtları ticaretine ilişkin yönetmelik Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmeliğe göre kullanılmış otomobil alım satımı yapan kişiler 31 Ağustos tarihine kadar yetki belgesi almak zorunda olacak. Ayrıca yönetmeliğe göre yetki belgesi olmayan kişiler bir yıl içinde en fazla üç defa ikinci el araç alım satımı yapabilecek. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, hâlihazırda faaliyette olan işletmelerin yetki belgesi almaları için öngörülen ve daha önce iki defa uzatılan geçiş sürecinin bu defa uzatılmadığını belirterek "Bakanlıkça aksi tespit edilmedikçe, bir takvim yılı içinde üçten fazla taşıt satışı ticari faaliyet kabul edilecek ve kayıt dışı ticari faaliyetler takip edilerek yaptırım uygulanacak. Satışı yapılan taşıt sayısı hesaplanırken Türkiye Noterler Birliğinden alınan veriler esas alınacak. Aynı kişinin hem kendi adına hem de vekâleten yaptığı tüm satışlar incelenecek" dedi. Bakan Pekcan, iş yeri açma ve çalışma ruhsatının yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar arasına eklendiğine dikkat çekerek şu bilgileri verdi: Artık ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin iş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip olmayan işletmelere yetki belgesi verilmeyecek. Daha önce yetki belgesi alan işletmelere 30 Haziran 2021'e kadar süre verilmişti. Yetki belgesi verilen işletmelerin, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarını ve İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik'teki ilgili iş yeri şartlarına haiz olduklarını gösteren belgeyi 30 Haziran 2021'e kadar İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Bilgi Sistemine aktarmaları gerekiyor. Yükümlülüğün bu tarihe kadar yerine getirilmemesi hâlinde bu işletmelerin yetki belgeleri iptal edilecek. Ayrıca belediyelere getirilen yükümlülükler ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin ruhsat düzenlenen işletmeler de bakanlığımızca takip edilecek ve yetki belgesi almadan faaliyette bulunan işletmeler belirlenebilecek. Düzenleme ile haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını, suni fiyat artışlarının ve kayıt dışılığın önlenmesini amaçlıyoruz.



Düzenlemeyle yetki belgesi verilmesi ve yenilenmesinde bürokrasinin de azaltıldığına vurgu yapan Pekcan "Bugüne kadar hem belediyeler hem de ticaret il müdürlükleri tarafından iki ayrı iş yeri kontrolü yapılmakta iken bundan böyle bu kontrol yalnızca belediyeler tarafından ruhsat düzenlenmeden önce yapılacak" diye konuştu. Pekcan, daha önce düzenlenen ve geçerlilik süresinin beş yıl olduğu belirtilen yetki belgeleri için yenileme başvurusu yapılması gerekmediğini bildirdi. Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden işletmelere hem idari para cezası uygulanacağını hem de yapılan uyarıya rağmen aykırılığı ortadan kaldırmayan veya tekrarlayan işletmelerin yetki belgelerinin iptal edileceğini dile getiren Pekcan, bu sayede sektörün mevzuata uygun faaliyet göstermeyen işletmelerden arındırılacağını kaydetti.



Tüketiciyi yanıltana ceza

Bakan Pekcan, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine yönelik ilan yapan işletmelerin, tüm ilanlarında yetki belgesi numarasına yer vermek ve yetki belgesindeki işletme adı veya unvanını kullanmak zorunda olacağına dikkati çekerek şunları kaydetti: İlanlarda tüketicileri yanıltıcı bilgi ve belgelere yer verilemeyecek. Bu yükümlülüklere uymayan işletmelere Ticaret Bakanlığınca idari para cezası uygulanacak ve işletmenin yetki belgesi iptal edilebilecek. Diğer taraftan, işletmelerin taşıt satış ilanlarının yayımlandığı ilan siteleri yetki belgesine sahip olmayan işletmeleri üye yapamayacak ve ilanlara ilişkin bilgileri Bakanlığa iletecek. Vatandaşlarımızın, ticari faaliyet kapsamında olmayan ikinci el taşıt ilanlarına ise herhangi bir kısıtlama getirilmiyor, bu ilanlar eskiden olduğu gibi verilmeye devam edilecek. İlan siteleri için getirilen bu kurallar 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek.



"Güvenli Ödeme Sistemi" zorunlu

Bakan Pekcan, ikinci el taşıt alım satımındaki nakit ödemelerde "Güvenli Ödeme Sistemi"nin kullanılmasının zorunlu hâle getirildiğini belirterek "Güvenli Ödeme Sistemi sayesinde taşıt alım satımında yaşanan dolandırıcılık ve sahtecilik faaliyetleri ile çalınma riskleri bertaraf edilecek, para transferlerinin hızlı ve kolay biçimde yapılması ve kayıt altına alınması sağlanacak. Ayrıca, kayıt dışılığın azaltılmasına da katkı sağlanacak" dedi.



Ekspertiz raporu üç gün içerisinde verilecek

Ekspertiz raporunun satıştan önceki üç gün içinde alınması gerekeceğini ifade eden Pekcan, raporun bu süre içinde alınmaması durumunda, "rapor alınmamış gibi" işlem göreceğini vurguladı. Taşıtın gerçek durumuna aykırı ekspertiz raporu düzenleyen ve bakanlıkça yapılan uyarıya rağmen aynı takvim yılı içinde bu aykırılığı tekrarlayan ekspertiz işletmesinin hizmet yeterlilik belgesi iptal

edilecek.