Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplantıda, HAVELSAN’ın savunma sanayiine yönelik çalışmalarına ilişkin değerlendirmeler yapan Nacar, “HAVELSAN yurt dışından beyin göçü transferi yapıyor. Beyin göçü noktasında HAVELSAN’ın avantajlı olduğunu söyleyebilirim” dedi. Nacar, özetle şunları söyledi:



DAHA YÜKSEK HEDEFLERE ULAŞACAĞIZ

“Defense News Dergisi tarafından açıklanan dünyanın ilk 100 savunma şirketi listesinde HAVELSAN’ın bu yıl ilk kez yer alması ve Türkiye’nin ilk kez 7 şirketle temsil edilmesi oldukça önemli. Listede önümüzdeki yıllarda kalabilmek de önemli. Daha yüksek noktalara yavaş yavaş, hedeflerimizi ve ciromuzu büyüterek ulaşmak istiyoruz. Listeye giren diğer 6 firmamızı da kutluyorum.



SÜRÜ ZEKÂLI İNSANSIZ SİSTEMLERE YOĞUNLAŞTIK

HAVELSAN olarak otonom sistemlere de girdik. Bu konuda sürü algoritmalarını uygulayalım istedik. Dolayısıyla, sürü zekâlı sistemler üzerinde yoğunlaştık. Sadece otonomi değil, aynı zamanda bunların sürü olarak da hareket etmesi konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Geçen yıl IDEF’te insansız kara aracını sergiledik. O zaman otonom özellikte değildi, uzaktan kumandalıydı. Son testlerle birlikte insansız hale getirdik, kendi kendine rotayı takip edebiliyor, belli bir görevi icra edebiliyor. Bu bir AR-GE projesi. Önünde bir takvim, bir zaman var. İnşallah yılsonunda hazır hale getireceğiz.



ORSA HAVELSAN’IN UFKUNU AÇACAK

HAVELSAN’ı HAVELSAN yapan en önemli projelerden biri de Hava Kuvvetleri Komutanlığı için 1990’lı yıllardan itibaren geliştirilmeye başlanan ve güncel ihtiyaçlara göre halen geliştirmesi süren Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi Projesi (HvBS). Bu projenin bir benzerinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için de projelendirme çalışmalarına başladık. ORSA diye adlandırılan proje, Deniz Kuvvetleri’nin ihtiyacına hitaben geliştirilecek. Henüz projelendirme aşamasında. Bu proje HAVELSAN’ın ve sektörün ufkunu açacak.



ERP PROJESİ YÜZ AKIMIZ

Kurumsal kaynak yönetimi alanında geliştirmeye başlanan yazılıma birçok kamu kurumunun, özel sektör firmalarının ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Özellikle KOBİ’lerin bu anlamda çok ciddi ihtiyaçları var. Bu kapsamda Milli Kurumsal Kaynak Yönetimi (ERP) Projesi’nin 2021 yılında ilk kurulumlarını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu da HAVELSAN’ın yüz akı olacak güzel projelerinden bir tanesi.



MMU PROJESİNE DE DÂHİL OLDUK

HAVELSAN, yaklaşık 25 yıla yakın bir süredir simülatörler alanında önemli bir birikme sahip. Bu birikimi farklı alanlara kanalize ederek, ekip arkadaşlarımızla Milli Muharip Uçak (MMU) projesine girmeye karar verdik. Simülatörde geliştirdiğimiz harekât test ortamı yazılımını daha da geliştirerek, yabancı muadilleriyle eş düzeye getirerek kullanıma açalım diye düşündük. Bunun için de 1 yıldan fazla süredir Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile görüşüyoruz.”



BEYİN GÖÇÜ ALIYORUZ

HAVELSAN’ın diğer savunma firmaları gibi beyin göçü aldığını söyleyen HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, “HAVELSAN yurt dışından beyin göçü transferi yapıyor. Beyin göçü noktasında HAVELSAN’ın şanslı, avantajlı olduğunu söyleyebilirim” dedi. Nacar, “Çok fazla personelimiz Avrupa, ABD’de vesaire gibi gelişmiş ülkelerdeki firmalara gitmedi. Bu çok bireysel, birkaç kişiyle sınırlı kaldı. Hatta gidenlerden birkaçı da geri döndü. Dönen arkadaşlar HAVELSAN’ın nimetlerini veya Türkiye’deki çalışma ortamının çok daha verimli ve iyi bulduğu için geri döndüklerini ifade ettiler. Biz de o arkadaşlarımızı tekrar bünyemize aldık” diye konuştu.



PANDEMİDEN DOLAYI PROJE KAYBETMEDİK

Pandemiden herkes kadar HAVELSAN’ın de etkilendiğini söyleyen Nacar, “Tabi ki iş gücü kaybımız oldu ama bunu minimum düzeyde tutmaya çalıştık” dedi. Pandemiden dolayı kaybedilen proje olmadığını söyleyen Nacar, “Ertelenen işlerimiz oldu. 5G projesinin pandemiden etkilenen projeler arasında. Projen normal şartlarda bu yılsonu itibariyle tamamlanacaktı” ifadesini kullandı.