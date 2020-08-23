Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yönetmelikle, kullanılmış cep telefonları ve tabletlerin yenilenmesi, sertifikalandırılması ve tekrar satışa sunulmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Buna göre cep telefonu ve tabletlerin telefonlarının yenilenebilmesi için en az bir yıl kullanılmış olması ve veri trafiğinin bulunması gerekecek. Cihaz yenilenip sertifikalandırıldıktan ve ambalajlandıktan sonra "yenilenmiş ürün" olarak satışa sunulabilecek. Yenilenmiş ürünün ambalajında, etiketinde, reklam ve ilanlarında tüketicinin kolaylıkla algılayabileceği bir şekilde, "yenilenmiş ürün" ibaresine ve yenileme merkezi bilgisine yer verilmesi şartı aranacak. Yenilenmiş ürün "yenilenmiş ürün garantisi" ile satılabilecek.