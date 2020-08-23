Yönetmelikle, kullanılmış cep telefonları ve tabletlerin yenilenmesi, sertifikalandırılması ve tekrar satışa sunulmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Buna göre cep telefonu ve tabletlerin telefonlarının yenilenebilmesi için en az bir yıl kullanılmış olması ve veri trafiğinin bulunması gerekecek. Cihaz yenilenip sertifikalandırıldıktan ve ambalajlandıktan sonra "yenilenmiş ürün" olarak satışa sunulabilecek. Yenilenmiş ürünün ambalajında, etiketinde, reklam ve ilanlarında tüketicinin kolaylıkla algılayabileceği bir şekilde, "yenilenmiş ürün" ibaresine ve yenileme merkezi bilgisine yer verilmesi şartı aranacak. Yenilenmiş ürün "yenilenmiş ürün garantisi" ile satılabilecek.
İkinci el cepte garantili dönem
23.08.2020 - 03:22 | Son Güncelleme: 23.08.2020 - 03:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İkinci el cep telefonu ve tabletlerin satışında yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığının "Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik"i, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Etiketler : ikinci el,ikinci el telefon,cep telefonu,
726638 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/726638.aspx
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