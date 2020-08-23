Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, ağustos ayı sosyal yardım desteği ödemelerinin 24 Ağustos’ta başlayacağını açıkladı.
Ağustos ayı sosyal yardım desteği ödemeleri 24 Ağustos’ta başlayacak
23.08.2020 - 11:19 | Son Güncelleme: 23.08.2020 - 11:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, ağustos ayı sosyal yardım desteği ödemelerinin 24 Ağustos’ta başlayacağını açıkladı.
Kaynak: AA
Etiketler : Zehra Zümrüt Selçuk,
726695 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/726695.aspx
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