Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Mutabakat metninde Libya’daki kalkınma projelerinin yapılmasına yönelik, ülkede istikrarı sağlama ve iki ülke arasında gerçek bir ortaklığın temellerini atmak için işe devam etmenin önemi vurgulandı. Şu anda ve gelecekte ortaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık hâlinde dostane bütün gayretler gösterilecek. Libya’da metnin yürürlüğe girmesi için Ulusal Mutabakat Hükûmeti Başkanlık Konseyi, karar alacak. Bu çerçevede Türk firmalar, metnin yürürlüğe girmesinin ardından üç ay içerisinde ellerindeki belgelerle Libyalı işveren idarelerle bir araya gelerek geçmişten kalan problemleri müzakere edecek. Şirketlere yapılan bilgilendirmede Libyalı idarelerle yapılacak görüşmeler kapsamında işe devam etme imkânlarının olması durumunda, yeniden işe başlama sözleşmelerinde güvenlik ile ilgili gerekli maddelere mutlaka yer vermeleri tavsiye edildi.