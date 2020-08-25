Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye turizm sertifikasyon programı ile Avrupa’ya örnek oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Avrupa'da bir çok ülkenin Türkiye’yi kopyalamak istediğini ancak başarılı olamadığını söyledi. Bakan Ersoy, pandeminin turizm sektörüne etkilerini ve 2021 beklentilerini açıkladı. Türkiye'de 1 Haziran itibarıyla turizmin tekrar ivme kazandığını hatırlatan Ersoy “2019 ile kıyaslandığında 2020 ivmemiz çok yüksekti, çok hızlı bir büyüme ivmesine girmiştik. Ama maalesef şu anda 2019 ile kıyaslandığında ciddi bir düşüşle karşı karşıya kalacağız. Eğer hava trafiğinde olumsuz bir hareketlenme olmazsa yıl sonunda 15 milyon turist sayısını yakalarız, geçeriz diye düşünüyoruz. Gelir olarak da 11 milyar dolar bir turizm gelirini bu sene için geçeriz diye tahmin ediyorum” ifadesini kullandı. Temmuz sonu itibarıyla 6,5 milyon turist sayısının yakalandığını vurgulayan Ersoy “Yaklaşık 1,2 milyon yurt dışındaki yerleşik Türk vatandaşı da buna dahil. Ağustos-eylül-ekim diye bakıldığında bir simülasyon yaptık. Buna göre sezonun da uzayacağı, kayacağı görülüyor. Sezon geç başladı ama daha da geç bitecek gibi gözüküyor” diye konuştu.

Pandemi dolayısıyla bu sene insanların tatil için kendi ülkelerini tercih ettiğini dile getiren Ersoy, sözlerine şöyle devam etti: Biz bu endişeleri gidermek için sektör harekete geçmeden önce bir sertifikasyon programını devreye geçirdik. Avrupa'ya örnek teşkil etti. Çok ciddi sonuç verdi ve etkili oldu. Avrupa'da birçok ülke kopyalamaya çalışsa da sonuç alamadılar. Biz şimdi bu programı geliştirmeye karar verdik. Bunun hem kriterlerini artırmayı hem de salgın sonrasında kalıcı hâle getirmeyi istiyoruz. Şu andaki yönetmelik ve genelgelerde 50 odalı ve konaklama tesislerinde sertifikasyon programının uygulanması zorunlu. Bunu İçişleri Bakanlığı ile görüşerek oda sayısını daha aşağıya çekmek, kurallarını, kriterlerini salgınla birlikte tecrübeleri de içine katarak daha da artırarak devam ettirmek istiyoruz. Yakın bir zamanda netleşir.

Şu anda 4.900 tesise sertifikasyon verildiğini hatırlatan Ersoy “Kapsam alanını genişletebiliriz, 50 oda sınırlamasını aşağı çekeceğiz. Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli otel sayısını artırmamız gerekiyor. Bunun sadece bir salgın kriteri olarak görülmesini istemiyoruz, bunu bir servis ve hizmet standardı kriteri ve Türkiye'nin özlem duyduğu nitelikli turisti hedeflediği program dahilinde devamlı olarak yapması gereken bir kriter... O yüzden geliştireceğiz” dedi.