Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin en büyük tamamlayıcı mesleki emeklilik fonu olan OYAK, Türkiye'nin LPG pazarının önde gelen şirketlerinden Milangaz'ın, marka ve LPG operasyonlarını satın almak üzere yaklaşık 1 senedir devam eden görüşmelerin sonucunda hisse devrini tamamladı. 60 yıldır, Türkiye'nin 81 ilinde ve 950'yi aşkın ilçesinde otogaz, tüp gaz, dökmegaz ve toptan segmentlerinde faaliyet gösteren Milangaz; OYAK çatısı altında 5 deniz terminali, 19 tüp dolum tesisi, 550'den fazla otogaz bayii ve 1.200'e yakın tüp gaz bayiinin yanı sıra, güçlü kara ve deniz filosu ile hizmet vermeye devam edecek.

OYAK, bu yılın başında TOTAL ve M Oil'i tüm operasyonlarıyla birlikte satın alarak, pazarın beşinci büyük oyuncusu olmuştu. Yüksek performans ve verimlilikle enerji sektörüne yön vermek amacıyla akaryakıt şirketlerini Güzel Enerji çatısı altında konsolide eden OYAK, “yeni açılımlarla büyüyeceği ve karlılığını sürdürülebilir kılacağı sektörlere yatırım politikası” doğrultusunda, Milangaz'ı da satın alarak enerji sektöründeki stratejik sac ayağını tamamladı.

Erdem: “Enerji sektöründeki geleceğimizi şekillendirdik”

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, “kararlılık dönemi” olarak adlandırdıkları bu dönemde, enerji sektöründe ilk aşamada hedeflenen büyüme hamlesini tamamlayarak; karlılık, rekabet gücü ve oluşturdukları katma değeri daha da artıracaklarını ifade etti. 20 noktada 130.000 m3'lük LPG depolama kapasitesi ile Türkiye'nin en yaygın ve en güçlü lojistik ağına sahip olduklarını belirten Erdem, hedeflerini Milangaz'ın devralınmasıyla ulaşılan, otogazda yaklaşık yüzde 10 ve tüp gazda yüzde 19'lük pazar payını daha yukarı taşıyarak liderliğe gidecek yolculuğu tamamlamak olarak açıkladı.

Stratejik satın almalarla, OYAK'ın enerji sektöründeki geleceğini şekillendirdiklerini belirten Erdem, “Milangaz satın almasıyla birlikte artık toptan, otogaz ve tüp gaz dahil LPG sektörünün tüm değer zincirinde yüzde 100 yerli sermaye ile hizmet vermeye başlayacağız. Milangaz'ın yüksek dolum tesis sayısı ve geniş ağ kapsama alanı ile depolama kapasitesinin ortalamanın üzerinde olması bize yeni ticari fırsatlar sağlayacaktır. Önümüzdeki dönemde de, değerlerimiz çerçevesinde, üyelerimizin sayısı artarken, birikimlerini de verimli yatırımlarla değerlendirmeye ve ülkemizin büyüme ile istihdam oluşturma hedeflerine katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.