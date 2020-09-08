Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medya takip kurumu Ajans Press’in, macrotrends verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Tokyo’nun ilk sıraya yerleştiği, dünyanın en kalabalık şehirleri listesinde ikinci sıraya 30 milyon 291 bin nüfus ile Delhi (Hindistan), üçüncü sıraya da 27 milyon 58 bin ile Şangay (Çin) yerleşti. İlk üçü takip eden diğer şehirler ise, Sao Paulo 22 milyon 43 bin, Mexico City 21 milyon 782 bin, Dakka 21 milyon 6 bin, Kahire 20 milyon 901 bin, Pekin 20 milyon 463 bin, Mumbai 20 milyon 411, Osaka 19 milyon 165 bin olarak sıralamada yer aldı. İstanbul ise bu listenin 14’üncü sırasında yer alırken nüfusunun 15 milyon 190 bin olduğu tespit edildi. İstanbul’un bu yoğunluğu ile Moskova, Los Angeles, Paris ve Bangkok gibi birçok şehirden fazla nüfusa sahip olduğu ortaya çıktı.