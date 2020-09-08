İstanbul Kapalıçarşı’da 460,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 460,50 liradan, 3 bin 35 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 56 liradan, 420 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 425 liradan, 2 bin 965 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 985 liradan, bin 483 liradan alınan Yarım Ziynet bin 493 liradan ve 741 liradan alınan Çeyrek Ziynet 746 liradan satıldı.
Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! (8 Ağustos 2020 güncel altın fiyatları)
08.09.2020 - 18:48 | Son Güncelleme: 08.09.2020 - 18:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 460,50 lira oldu.
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730444 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/730444.aspx
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