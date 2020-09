Türkiye Gazetesi

BKM’nin verilerine göre, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre kredi kartı sayısında yüzde 6’lık, banka kartı sayısında ise yüzde 11’lik artış görülüyor. Toplam kart sayısı ise 248,6 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 oranında artış gösterdi.

Banka kartları normalleşme sürecinin de vazgeçilmezi olmaya devam etti. Veriler göre ağustos ayında toplam 101,6 milyar TL’lik kartlı ödeme yapıldı. Bu tutarın 83,8 milyar TL’si kredi kartlarıyla ödenirken 17,8 milyar TL’sinde banka kartları kullanıldı. Büyüme oranları özelinde incelendiğinde banka kartıyla yapılan ödemelerde bir önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 44 olurken kredi kartıyla yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 18 olarak gerçekleşti. Toplam kartlı ödemeler büyümesi ise yüzde 22 oldu. On yıl önce her 10 kartlı ödemeden biri banka kartlarıyla gerçekleşirken, bugün gelinen noktada her beş kartlı ödemeden ikisi artık banka kartlarıyla yapılıyor. En fazla kartlı ödeme artışı ise elektronik eşya, yapı malzemeleri ve mobilya/dekorasyon sektöründe gerçekleşti.