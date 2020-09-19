İstanbul Kapalıçarşı’da 474 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 474,20 liradan, 3 bin 124 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 145 liradan, 432 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 436 liradan, 3 bin 53 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 73 liradan, bin 526 liradan alınan Yarım Ziynet bin 536 liradan ve 763 liradan alınan Çeyrek Ziynet 768 liradan satıldı.
Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! (19 Eylül 2020 güncel altın fiyatları)
19.09.2020 - 08:42 | Son Güncelleme: 19.09.2020 - 08:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 474,20 lira oldu.
Etiketler : altın,altın fiyatları,çeyrek,gram,
732925 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/732925.aspx
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