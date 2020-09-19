Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı’da 474 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 474,20 liradan, 3 bin 124 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 145 liradan, 432 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 436 liradan, 3 bin 53 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 73 liradan, bin 526 liradan alınan Yarım Ziynet bin 536 liradan ve 763 liradan alınan Çeyrek Ziynet 768 liradan satıldı.