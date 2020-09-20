Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye turizm sektöründe aldığı tedbirlerle pandemi sürecinde başarılı bir sınav verdi. Antalya, Muğla ve İzmir gibi turizm merkezlerinde yoğunluğa rağmen yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarında ciddi artış görülmezken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy liderliğinde alınan tedbirler turistlerden büyük takdir topluyor. Salgın riski olmadan gönül rahatlığıyla tatil yapan turistler ülkelerine döndüklerinde arkadaşlarına Türkiye'yi tavsiye ediyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Gencer, hem otellerin hem de acentelerin hijyen kurallarına yüzde 100 uyduğunu belirterek "Turizm sektörü koronavirüs sürecinde iyi bir sınav verdi. Biz yapılması gerekenleri yaptık. Turizm sektörü salgın kurallarını harfiyen uyguladı" dedi. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca da sağlıklı turizm sertifikasının tatilciler tarafından memnuniyetle karşılandığına dikkat çekerek "Temmuz ve ağustosta bu kadar yoğun değildi. Tatile gelenler sağlıklı turizm sertifikası sayesinde mutlu döndükleri için talep bir anda yükselmeye başladı" ifadelerini kullandı.

Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Kavaloğlu ise sağlıklı bir ortamda tatil yapan turistlerin, Türkiye'nin reklamını yaptığını söyledi. Ülkelerine dönenlerin tekrar rezervasyon yaptırdığını, arkadaşlarına önerdiğini aktaran Kavaloğlu şunları kaydetti: Birçok ülkeden misafirlerimiz var. Tatil yapanların memnuniyeti sayesinde rezervasyonlarımız artarak geldi. 'İş yerimden bile daha fazla tedbir almışsınız', 'Evimde bile bu kadar dikkat etmiyorum' diyen misafirlerimiz oldu. Dolayısıyla biz bu sene yurt içi pazardan da yurt dışından gelenlerden de çok ciddi rezervasyon aldık.

TURİSTLERDEN TEBRİK MESAJLARI ALIYORUZ

Öte yandan Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir tatilcilerin, kurallara uyan turizmciler sayesinde koronavirüse yakalanmadığını dile getirdi. Yurt dışından gelen misafirlerin otellerde alınan tedbirlerden dolayı kendilerini tebrik ettiklerini anlatan Demir "Turistler bu konuda bize teşekkür ediyor ve 'Türkiye'de alınan tedbirler Avrupa'dan daha yüksek' diyorlar. Keşke herkes turizmciler kadar bilinçli olsa. Turizmciler ve Kültür ve Turizm Bakanlığı bu işi çok ciddiye aldı. Bu da başarıyı getirdi. Şu anda Türkiye'den rahatsız olan bir ülke yok" diye konuştu.

MÜCADELENİN GİZLİ KAHRAMANI ERSOY

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un pandemi döneminde turizm sektörünü çok doğru yönlendirdiğini ifade etti. Tesislerin "Güvenli Turizm Sertifikası" almak için yarışa girdiğini dile getiren İşler, şunları kaydetti: Öncelikle Bakan Ersoy'a teşekkür etmek istiyorum. İnsan yoğunluğunun olduğu turistik merkezlerde vaka sayısının Anadolu'nun herhangi bir yerine göre çok daha geride olduğunu gördük. Bunun en önemli nedeni turizm neferi olan çalışanların ve bakanlıkların almış olduğu tedbirlerdir. Bu tedbirlere turizmci kadar dikkat edilirse virüse karşı vermiş olduğumuz mücadelede öne geçeceğiz. Ekranlarda bir çok insan çıkıp 'Tatile gitmeyin, virüs kaparsınız' diye konuşuyordu. Türk turizmcisi bunlara en güzel cevabı, almış olduğu kuvvetli tedbirlerle verdi. Tedbirlere uyulduğu sürece salgına geçit yok.