Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,94 puan azalırken, toplam işlem hacmi 16,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,73 ve holding endeksi yüzde 2,40 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,04 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 4,47 ile madencilik oldu.

Analistler, BIST 100 endeksinin Avrupa borsalarına paralel düşüş eğiliminde hareket ettiğini söyledi.

Yarın yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da gerçekleştireceği sunumlar, Avro Bölgesi'nde tüketici güveni ve ABD'de 2. el konut satış verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.085 seviyesinin destek, 1.120 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.