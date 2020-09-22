Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Salgın süreciyle beraber hem turizm işletmelerimize hem de Millî Emlak Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki tüm işletmelere altı ay süreyle taksitlerini öteleme imkânı getirmiştik. Kasım, aralık ayına kadar zaten hiç bir bedel ödemiyorlar” diyen Kurum, Tarım ve Orman Bakanlığı ile hayata geçirdikleri proje kapsamında hazineye ait tarım arazilerini üretime açtıklarını söyledi. Arazileri, topraksız olan ve yeterli toprağı olmayan çiftçilere 10 yıl süreyle kiraya vereceklerini belirten Kurum, ilk etapta Konya, Aksaray, Kütahya, Samsun, Eskişehir ve Afyonkarahisar'da 41,5 milyon metrekarelik tarım arazisini üretime açacaklarını ifade etti.

Projeyle çiftçilerin 60 dönüme kadar hazine taşınmazı kiralayabileceklerine dikkati çeken Kurum, ilk yıl kira bedellerinin taşınmazın rayiç bedelinin yüzde 1,5'i olacağını aktardı.