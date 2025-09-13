Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Antalya'da devasa Tarım Teknokenti kuruluyor... Türkiye'nin en büyüğü olacak!

- Güncelleme:
Antalya&#039;da devasa Tarım Teknokenti kuruluyor... Türkiye&#039;nin en büyüğü olacak!
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Antalya'nın Aksu ilçesinde, Akdeniz Üniversitesi öncülüğünde ve Cumhurbaşkanlığı kararıyla 1100 dekarlık alana Tarım Teknokenti kurulacak. Su verimli üretim, akıllı sera otomasyonu, biyoteknoloji, tarım robotları ve yapay zeka uygulamalarıyla tarımın geleceğini şekillendirecek merkez, çiftçi, girişimci, sanayi ve akademiyi aynı sahada buluşturacak. Teknokentin Türkiye'nin en büyüğü olacağı belirtilirken, Antalya da Akdeniz havzasında tarım teknolojilerinde cazibe merkezi haline gelecek.

Antalya'da, Akdeniz Üniversitesince ileri teknoloji ve bilimsel altyapıyla tarımın geleceğini şekillendirecek Tarım Teknokenti'nin hayata geçirileceği bildirildi.

AKSU İLÇESİNDE 1100 DEKAR ALANA TARIM TEKNOKENTİ KURULACAK

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Batı Akdeniz Teknokenti Teknoloji Geliştirme Bölgesi TGB-2 ek alanı olarak ilan edilen Antalya Tarım Teknokenti, Aksu'da yaklaşık 1100 dekar alanda kurulacak. Teknokent, su verimli üretim sistemleri, akıllı sera otomasyonu, biyoteknoloji ve genetik ıslah, tarım robotları, hassas tarım ve yapay zeka uygulamaları gibi alanlarda mükemmeliyet kümeleri oluşturacak. Böylece çiftçiler, girişimciler, sanayi temsilcileri ve akademisyenler aynı sahada buluşarak tarımın geleceğine yön verecek yenilikçi çözümler geliştirecek.

ANTALYA, AKDENİZ HAVZASINDA TARIM TEKNOLOJİLERİ ALANINDA CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELECEK

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Tarım Teknokenti'nin kentin tarımsal gücünü ileri teknolojiyle buluşturacağını, su verimliliği ve iklim dirençli üretimi merkezine alan bir yenilik üssü olacağını belirtti. Projenin Antalya'yı yalnızca Türkiye'de değil, Akdeniz havzasında da tarım teknolojileri konusunda cazibe merkezi haline getireceğine dikkati çeken Özkan, destekleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a teşekkürlerini iletti.

Antalya Teknokent Genel Müdürü Dr. İbrahim Yavuz da uzun yıllardır çaba sarf ettikleri projenin gerçekleşmesinin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Projenin, Türkiye'nin en büyüğü, dünyanın ise sayılı Tarım Teknokentleri arasında yer alacağına dikkati çeken Yavuz, üniversite-sanayi iş birliğinin de en güçlü örneklerinden biri olacağını ifade etti.

