Eşik atlayan süpürge: Roborock Qrevo CurvX

Eşik atlayan süpürge: Roborock Qrevo CurvX

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Eşik atlayan süpürge: Roborock Qrevo CurvX
Evcil Hayvan, Süpürge, Temizlik, Haber
Teknoloji Haberleri

Roborock’un yeni Qrevo CurvX modeli, ultra ince tasarımı, evcil hayvan dostu fırça sistemi ve 80 °C sıcak suyla temizlik özelliğiyle zeminlerde hijyenin ve pratikliğin sınırlarını yeniden çiziyor.

ÖMER TEMÜR - Roborock, Curv serisinin gelişmiş modeli Qrevo CurvX’i Türkiye’deki kullanıcılarıyla buluşturdu.

Güçlü emiş gücü, evcil hayvan tüylerine özel geliştirilmiş fırça sistemi, ultra-ince yapısı ve akıllı navigasyon teknolojisiyle dikkat çeken Qrevo CurvX, 7,98 cm yüksekliğindeki ultra ince gövdesi ile kanepelerin, yatakların ve kitaplıkların altına kolayca girerek süpürebiliyor.

LDS Akıllı Kaldırma Sistemi ile farklı zemin yüksekliklerine akıllıca uyum sağlarken, AdaptiLift Chassis teknolojisi ile 3 cm’ye kadar standart ve 4 cm’ye kadar çift katlı eşikleri rahatlıkla aşıyor. CurvX, 12N mop basıncı ile zemine etkili baskı uygularken, 80 °C sıcak su ile mikrobiyal temizlik yapıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

