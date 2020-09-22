Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeyrek altın ne kadar, gram altın ne kadar? 22 Eylül altın fiyatlarında son durum...

Dün 475 liradan seviyelerinde işlem gören altının gram fiyatı bu sabah 468 lira seviyelerinde işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 750 lira, cumhuriyet altını 3.058 lira seviyelerinde seyrediyor.

Aynı dakikalarda altının onsu 1.912,57 dolardan işlem görüyor.

Piyasalarda yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmeler takip edilecek.

Yurtiçinde haftanın piyasa ve ekonomi gündeminde en kritik madde perşembe günü toplanacak TCMB Para Politikası Kurulu’nun ne yapacağı.