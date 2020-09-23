Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üç yıl boyunca NATO’ya çalışacak olan şirket, ilk etapta bir milyar adet maske göndermeyi planlıyor. Fiyata bağlı olarak satışın beş milyar adede kadar çıkabileceğini ifade eden A&S Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, kurallar gereği tek bir tedarikçi ile çalışamayan NATO'nun üç yılda 24 milyar adet alım planladığını açıkladı. Günlük 50 milyon adet üretim kapasitesine sahip üretim tesisinde 400 kişilik istihdam gerçekleştirdiklerini ifade eden Akkuş, tesisin en önemli özelliğinin el değmeden, tamamen hijyenik şatlarda üretim yapmak olduğunun altını çizdi. Akkuş, bu kapsamda 28 adet belge ve teste sahip olduklarını vurguladı.

İÇ PİYASAYA HİBE DİYOR

İç piyasaya hiç ürün satmadıklarını, sadece hibe ettiklerini anlatan Akkuş, "Millî dayanışma kampanyasında USAŞ ile anlaştık. Bu kapsamda 'üretimimizin yüzde 30'unu devlete hibe edeceğiz' dedik. Daha sonra DMO devreye girdi. DMO da ihracata hibe şartı getirdi. Biz de zaten iç piyasaya satmıyoruz sadece hibe ediyoruz, ihracat yapıyoruz” diye konuştu. 16 ülkeye ihracat yapan Global Maske yıl sonuna kadar 500 milyon TL'lik ihracat değerine ulaşmayı hedefliyor.