Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 1’inci dönem elektrik ve doğal gaz fiyatları istatistiklerini açıkladı. Buna göre , sanayide 2020 yılı I. dönem(1) elektrik fiyatlarına bakıldığında, tüketicilerin 1 kWh elektrik için ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 7,1, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 21,8 artarak ortalama 58,6 kuruş oldu.

Konutlarda 1 kWh elektrik için 1’inci dönemde ortalama 71,2 kuruş ödendi

Konutlarda, 1 kWh elektrik için, tüketicilerin 2020 yılı 1’inci döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 7,2, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 32,3 artarak ortalama 71,2 kuruş oldu.

Sanayide 1 metreküp doğal gaz için 1’inci dönemde ortalama 189,0 kuruş ödendi

Sanayide 2020 yılı 1’inci dönem doğal gaz fiyatlarına bakıldığında, tüketicilerin 1 metreküp doğal gaz için ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 1,4 ve bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 artarak ortalama 189,0 kuruş oldu.

Konutlarda 1 metreküp doğal gaz için 1’inci dönemde ortalama 182,6 kuruş ödendi

Konutlarda, 1 metreküp doğal gaz için tüketicilerin 2020 yılı 1’inci döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 2,4, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 34,7 artarak ortalama 182,6 kuruş oldu.