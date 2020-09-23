Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal mecraların ruhuna uygun üretici içerikler geliştirip mecra yeniliklerini takip eden, dijital iletişim kanallarını etkili kullanan Allianz Türkiye, The Hammers'dan iki ödül kazandı. Pazarlama ekiplerinin başarısını ölçen ve bu yıl ilk kez düzenlenen The Hammers Awards'da Allianz Türkiye, ‘En İyi İçerikle Pazarlama Takımı' ve ‘En İyi Sosyal Medya Takımı' kategorilerinde ödüle layık görüldü.

Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı, ''Şirketimizin dijital mecralardaki başarısı günceli yakalayıp mecranın ruhuna uygun üretici içerik üretebilmesinden geliyor. Dijital kanallarımız üzerinden paylaştığımız içerik üretimini ciddiye alıyoruz ve bu içeriklerin yüksek etkileşim almasından memnuniyet duyuyoruz. Markamızın yenilikçi ve vizyoner yapısını dijital mecralardaki yenilikleri deneyimleyerek korumaya çalışıyoruz. Instagram'ın sticker'ları, gif'leri ve anket özelliği ile Reels video özelliğini, hikayelerde oyunlaştırmayı, aynı zamanda TikTok mecrasını ilk kullanan markalardanız. 2015 yılında Allianz Motto Müzik ile Türkiye'nin ilk kurumsal YouTuber'ı olduk. Bu girişimimiz bizi Türkiye'de YouTube'u ilk kez bir sosyal mecra olarak kullanan marka olarak konumladı. Ardımızdan onlarca kurumsal sosyal medya hesabı açılmaya başladı.” dedi.

Verilen bilgiye göre, Allianz Motto Müzik'te Gökhan Türkmen, Yekta Kopan, Ekin Beril, Sevim Gözay, Can Şengün, Şenay Akkurt, Nurkan Renda ve Zeynep Toker gibi birbirinden değerli isimler yer alıyor. 5 yıldır müziğin, eğlencenin ve muhabbetin adreslerinden biri olan platform, tüm programlarını dijitalleşme sürecine adapte ederek Covid-19 döneminde de Türk internet izleyicisiyle buluşmaya devam etti. Bölümler interaktif hale geldi, röportajlar online yapıldı.