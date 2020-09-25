Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası (TCMB) günlerdir beklenen faiz kararını açıkladı. Ekonomideki bütün gelişmeleri dikkate alan Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 200 baz puan artırarak, yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltti. Yapılan açıklamada; salgına bağlı gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla yakın dönemde uygulamaya konulan parasal ve mali tedbirlerin, ekonominin üretim potansiyelini destekleyerek, finansal istikrara ve iktisadi faaliyetteki toparlanma sürecine katkıda bulunduğu aktarıldı. Küresel toparlanmaya ilişkin belirsizliklerin sürdüğü vurgulanan açıklamada "Likidite ve kredi politikalarına bağlı olarak ithalatta gözlenen canlanmanın dengelenmesi beklenmektedir. Turizmde kısmi iyileşme başlamıştır. Mal ihracatındaki toparlanma, emtia fiyatlarının görece düşük seviyeleri ve reel kur düzeyi, önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesini destekleyecektir" değerlendirmesine yer verildi.

TEMKİNLİ DURUŞ

Güçlü kredi ivmesiyle ekonomide sağlanan hızlı toparlanma ve finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler neticesinde, enflasyonun öngörülenden daha yüksek bir seyir izlediği belirtilen duyuruda, şunlar kaydedildi: Enf-lasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve risklerin sınırlanması amacıyla, ağustos ayından itibaren atılan sıkılaştırma adımlarının güçlendirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda Kurul, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla politika faizinin 200 baz puan yükseltilmesine karar vermiştir. Enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının; ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığı değerlendirilmektedir. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir.

DOLAR GERİLEDİ

Bu arada Merkez Bankasının politika faizini 10,25'e çekmesiyle gecelik faiz yüzde 9,75'ten yüzde 11,75'e, GLP faizi yüzde 11,25'ten yüzde 13,25'e çıkmış oldu. Kararı sonrasında dolar/TL kurunda da hızlı gerileme yaşandı. Dün 7,71 ile rekor kıran dolar/TL, faiz kararıyla birlikte 7,55 düzeyine kadar çekildi. Ardından kur, 7,60'a yakın seviyelerde denge bulmaya çalıştı. Analistler "Riskleri bir miktar düşürmek için alınan bu karar, doğru yönde atılmış bir adım. TCMB, sürdürülebilir şekilde liranın istikrarını korumak için daha fazla şey yapabilir çünkü kararlı olduğunu gösterdi" görüşünü dile getirdi.