Gram altının fiyatı bugün küçük yükseliş yaşayarak 458 TL seviyesinden işlem görüyor. Covid-19 salgını nedeni ile ile altın fiyatları son yılların en yüksek rakamlarına ulaşmıştı. Özellikle, son üç dört aydır yüksek olan gram ve çeyrek altın fiyatı, geçtiğimiz aylar içerisinde rekor tazelemişti.
ATA ALTIN
Alış: 3.069,60
Satış: 3.090,70
CUMHURİYET ALTIN
Alış: 3.050,00
Satış: 3.090,00
GRAM ALTIN
Alış: 458,10
Satış: 458,19
YARIM ALTIN
Alış: 1.489,90
Satış: 1.511,80
ÇEYREK ALTIN
Alış: 747,40
Satış: 756,90
TAM ALTIN
Alış: 2.932,88
Satış: 2.992,78