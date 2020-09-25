Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gram altının fiyatı bugün küçük yükseliş yaşayarak 458 TL seviyesinden işlem görüyor. Covid-19 salgını nedeni ile ile altın fiyatları son yılların en yüksek rakamlarına ulaşmıştı. Özellikle, son üç dört aydır yüksek olan gram ve çeyrek altın fiyatı, geçtiğimiz aylar içerisinde rekor tazelemişti.

ATA ALTIN

Alış: 3.069,60

Satış: 3.090,70



CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.050,00

Satış: 3.090,00

GRAM ALTIN

Alış: 458,10

Satış: 458,19

YARIM ALTIN

Alış: 1.489,90

Satış: 1.511,80

ÇEYREK ALTIN

Alış: 747,40

Satış: 756,90



TAM ALTIN

Alış: 2.932,88

Satış: 2.992,78