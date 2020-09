Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), gıda israfı meselesine dikkati çekmek için 29 Eylül'ü ‘Küresel Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü’ ilan ederken bu yıl ilk defa kutlanacak olan ‘Küresel Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü’, sürdürülebilir bir dünya ve herkese güvenli bir gıdanın geleceğini sağlamak için çağrı niteliği taşıyacak. FAO verilerine göre, bugün dünyada 1,5 milyar ton gıda çöpe atılırken, her 100 kişiden 11'i açlıkla mücadele ediyor ve her gün 25 bin insan açlık sebebiyle ölüyor. BM tahminlerine göre Covid-19 pandemisinin global gıda güvenliğine olumsuz etkileri ile birlikte salgının yol açtığı ekonomik gerileme dünya genelinde açlık çeken insan sayısını daha da artıracak. Bugün dünya genelinde meydana gelen gıda kaybının ve israfın sadece dörtte birini önlenirse bu miktar dünyada 830 milyon açlık çeken insanın beslenmesine yetiyor. Gıda israfını engelleme konusunda yapılacak her çalışma, kelebek etkisi ile dünyanın herhangi bir yerinde açlıktan ölmek üzere olan bir insanı hayata döndürebilir.

MİLLÎ SERMAYE ‘ÇÖP’TEN ÇIKACAK

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) da ‘Gıda İsrafını Engelleme Projesi’ ile Türkiye'de beş yılda israfın yüzde 50 azaltılmasını ve ilk iki senede çöpten kurtarılan gıdalarla en az 2-3 milyar doların geri kazanılmasını hedefliyor. İSTİB Başkanı Ali Kopuz “Gelecek nesillere daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre bırakabilmek için bütün imkânlarımızı ve enerjimizi harcayarak toplumun her kesimine ulaşmak bizler için bir görevden çok daha fazla şey ifade ediyor. Gıdada israfı engelleyeceğiz ve millî sermayemizi çöpten çıkaracağız” dedi. Kopuz, mahallî idarelerin ve vakıfların gıda bankası/aşevi kurma ve lokal olarak bağış yapılmasını kolaylaştırıcı mevzuat çalışmalarına destek vermek üzere çalışmalar yaptıklarını belirtti.