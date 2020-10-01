Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YEP'te bu hedeflere ulaşılması için izlenecek politika ve tedbirler yer aldı. YEP’te yer alan hedeflere göre, vergisel işlemlerde uzaktan denetim ve risk bazlı incelemelerin yaygınlaştırılması için Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma Sistemi (RADAR) kurulacak. Enflasyonla mücadele için mal ve hizmet birim fiyatlarındaki olağandışı değişimlerin takibi yapılacak. Yerli üretimi desteklemek amacıyla ithal yoğunluğu yüksek ürünlerin vergi oranları gözden geçirilerek, bu ürünlerin ithalatının azaltılmasına katkı verilecek. Dijital olarak alınıp satılabilen ve transfer edilebilen, dijital bir değeri temsil eden sanal varlıklara yönelik bir takip mekanizması kurulacak. Dijital ekonomik faaliyetlerin tam ve doğru şekilde vergilendirilmesi sağlanacak, matrah aşındırma ve kâr kaydırma kaynaklı vergi kaybı azaltılacak. Elektronik ortamda yapılan ticari faaliyetlerin ve sosyal medya kullanılarak kazanılan gelirlerin vergilendirilmesine yönelik düzenlemeler gözden geçirilecek. Vergi Denetim Kurulu, 2021’de dijital takip ve risk yaklaşımıyla izlemenin etkinliğini artıracak.