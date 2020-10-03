Bakan Karaismailoğlu: "Kağıthane-Gayrettepe Havalimanı Metro Hattı'nda nisan sonu gibi yolcu alacak şekilde çalışmalarımızı planlıyoruz"
Bakan Karaismailoğlu'ndan Kağıthane-Gayrettepe Havalimanı Metro Hattı açıklaması
03.10.2020 - 11:18 | Son Güncelleme: 03.10.2020 - 11:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Karaismailoğlu: "Kağıthane-Gayrettepe Havalimanı Metro Hattı'nda nisan sonu gibi yolcu alacak şekilde çalışmalarımızı planlıyoruz"
Etiketler : Adil Karaismailoğlu,
736279 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/736279.aspx
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