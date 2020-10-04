Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin elektrik tüketimi eylülde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 artarak 26,1 milyar kilovatsaate yükseldi. Üretim de yüzde 8,8 artışla 26,3 milyar kilovatsaat oldu. Elektrik üretiminin yüzde 21,1’i hidroelektrik santrallerinden, yüzde 30,5'i doğalgaz santrallerinden, yüzde 22'si ise ithal kömür santrallerinden sağlandı. Üretimde rüzgâr enerjisinin payı yüzde 7,9, yerli kömür santrallerinin payı yüzde 14 olarak kayıtlara geçti. Kalan yüzde 4,5'lik kısım ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından elde edildi. Bu arada tüketimde yaşanan artışa rağmen elektrik ithalatı bu dönemde, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 59,1 azaldı ve 52,7 milyon kilovatsaate düştü. Yerli kaynakların devreye girmesinin meyveleri toplandı. Eylülde elektrik ihracatı da yüzde 30 artarak 218,5 milyon kilovatsaat oldu. Öte yandan ağustos sonu itibarıyla elektrikte toplam kurulu kapasite 93 bin 22 megavata ulaştı.