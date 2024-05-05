Doğa Bekleriz'den yıllar sonra gelen Tarık Akan itirafı: Kendisini hiç sevemedim

Gösteri dünyasında 1990'lı yıllarda fırtına gibi esen Doğa Bekleriz yıllar sonra ortaya çıktı. Mersin'de sakin bir hayat yaşayan Bekleriz'in Tarık Akan itirafı şaşkına çevirdi. Ünlü isim, Koçum Benim dizisinde rol aldığı Akan için "Allah, rahmet eylesin ama kendisini hiç sevemedim. Sete girdiğim andan itibaren farklı bir üslupla karşılaştım. Mankenlikten geldiğim için de olabilir" dedi.

Gösteri dünyasında 1990'lı yıllarda aranan isimlerinden birisi de manken Doğa Bekleriz'di. İlk çıkışını podyumlarda yapan Bekleriz, Çarkıfelek'te boy göstererek oyunculuğa adım attı.

Aynalı Tahir, Yıkılmadım ve 'Koçum Benim' dizisinde boy gösteren Doğa Bekleriz 9 yıl önce Mersin'e yerleşti.

PROGRAM İÇİN MERSİN'E GİDİP ORAYA YERLEŞTİ

HaberTürk'e özel açıklamalar yapan oyuncu; "Bir kanalda yemek programı yapıyordum. Program için Mersin'e geldim. Mersin'i çok sevdim ve taşınma kararı aldım. Bir hissiyat düştü içime ailemi de alıp buraya geldim. Taşındıktan bir yıl sonra da eşimle tanıştım. Pek çok kişi evlendiğim için buraya taşındığımı düşündü" dedi.

'SEKTÖRÜ BIRAKMADIM'

2016'da iş insanı Yusuf Berat Komşu ile evlenen Doğa Bekleriz, "Sektörü tam olarak bırakmış değilim. Mersin'de defile organizyonları ve kareografiler yapıyorum" dedi.

Bekleriz, Tarık Akan'ın başrolünde yer aldığı, Ozan Güven, Engin Altan Düzyatan, Nehir Erdoğan ve Selin Demiratar gibi isimlerin şöhreti yakaladıkları 'Koçum Benim' dizisinde 'Aslı' karakterini canlandırmıştı.

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TARIK AKAN İTİRAFI

Doğa Bekleriz, "Tarık Akan ile rol aldınız, neler söylemek istersiniz?" sorusuna gündem oldu.

Oyuncu "Allah, rahmet eylesin ama kendisini hiç sevemedim. Sete girdiğim andan itibaren farklı bir üslupla karşılaştım. Mankenlikten geldiğim için de olabilir.

O dönem popülersem ve yapımcı da beni çağırıyorsa bana değil, yapımcıya tepki göstermeliydi. Benim için sadece, filmlerde gördüğüm Tarık Akan kıymetlidir. Rahmetli bir insanın arkasından bunları söylediğim için üzgünüm ama olumsuz şeyler yaşadım." dedi.