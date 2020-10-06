Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,97, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,65 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,75, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 14,33 oldu. Ana harcama grupları itibarıyla eylülde en fazla azalış yüzde 0,07 ile eğitim grubunda oldu. Giyim ve ayakkabıda da yüzde 0,03 azalma gerçekleşti. Bu kategoride aylık bazda en yüksek artış, yüzde 3,02 ile ev eşyasında gerçekleşirken bu grubu yüzde 1,84 ile ulaştırma ve yüzde 0,93 ile konut takip etti. Okullarda online eğitimin ve şirketlerde de evden çalışmanın devam etmesinin etkisiyle; eğitim ve giyimde talep azlığı fiyatları düşürdü. Böylece bu kalemler enflasyonu dizginledi. Dövizdeki yükseliş ise üretici maliyetleri üzerinde etkili oldu. Aylık fiyat değişimlerine bakıldığında; ara malında yüzde 3,63, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,63, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,75, sermaye malında yüzde 2,90 artış görüldü.

CDS VE DÖVİZE DİKKAT

Ekonomistler, enflasyonun eylülde piyasa beklentisinin altında gerçekleştiğini, ancak gelecek aylarda yıllık enflasyonun çift haneli seviyelerde kalabileceğini belirtti. AA Finans Analisti Haluk Bürümcekçi “Enflasyonun hafif gerilemiş olmasında, konut, ulaştırma hizmetlerindeki KDV indirimi ve giyim fiyatları belirgin etkide bulundu. Türkiye'nin risk primini yansıtan CDS oranlarının yüksekliğini koruması ve TL'de değer kaybının devamı durumunda, TCMB'nin ekim toplantısında politika faizinde ilave sıkılaşma olabilir" dedi. TSKB Ekonomisti Şakir Turan da "Önümüzdeki dönemde talep koşulları enflasyondaki yükselişi sınırlayabilecek olsa da, döviz kurlarındaki oynaklık baskı oluşturuyor” diye konuştu.

PATLICAN ZAMDA LİDER

Eylülde en yüksek fiyat artışı, yüzde 18,65 ile patlıcanda gerçekleşti. Onu yüzde 16,83 ile sivri biber ve yüzde 13,73 ile muz izledi. En çok ucuzlayan ürün yüzde 22,07 ile limon oldu. Bu ürünü yüzde 19,13 ile turlar ve yüzde 13,48 ile elma takip etti.

KİRALARA EN FAZLA %11,47 ZAM

Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla, kiralara yapılacak artış oranı da belli oldu. TÜFE'nin 12 aylık ortalamalarına göre, ekimden itibaren kira artış oranı yüzde 11,47 olacak. Buna göre 1000 TL olan bir kira bedeli, 1.147 TL'ye yükselecek. Kira artış oranları; konut, iş yeri gibi alanları kiraya verenlerin uygulayacağı en yüksek zam oranını belirliyor. Bu oran, her yıl eylül enflasyonu ile ortaya çıkıyor.