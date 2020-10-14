Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Hâlihazırda "eski kur bedelleri üzerinden borçlanıp, bugün borcu sermayesinin çok üstünde görünen firmalar teknik iflas etmiş" sayılmıyor. Yatırım yapılması sonrası kur farkı nedeniyle gerçekleşen zararın, öz sermayenin üçte ikisini aşması durumunda ise zarar edilmese de kanuna göre teknik iflas etmiş sayılabiliyor. Bazı şirket ortakları böyle durumlarda iflas isteyerek, bir takım sorunlara sebep olabiliyorlar. Yeni getirilecek düzenlemeyle, bu yıl içerisinde gerçekleşen finansal kiralamadan kaynaklanan giderler ile amortisman ve personel giderlerinin yarısı dikkate alınmayacak. Şirketlerde eş zamanlı olarak sermaye artırımı ve azaltımı yapılabilmesi, böylece kapsam dışına çıkılabilmesi de sağlanacak. Sermayenin, zarar sonucu ortaya çıkan kayıp kadar azaltılması yoluna gidilmeden, sermaye artırımına karar verilebilecek. Bu şekilde yapılacak sermaye artırımında, tescil edilecek sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının önceden ödenmesi zorunlu olacak. Taslağa ilişkin iş dünyasının fikirleri toplanmaya başlandı. Gelen görüşlere göre son şekli verilecek.