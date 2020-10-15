Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

En son gram altın fiyatı 485 TL, çeyrek ise 786 TL’den işlem gördü. Koronavirüs sebebiyle değişiklik gösteren altın fiyatları bugün ne kadar? 15 Ekim 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel rakamlar...

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.204,40

SATIŞ: 3.229,30

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 435,38

SATIŞ: 452,22

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.216,00

SATIŞ: 3.264,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.563,70

SATIŞ: 1.579,60

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.103,43

SATIŞ: 3.164,65

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 781,80

SATIŞ: 790,70

GRAM ALTIN

ALIŞ: 482,54

SATIŞ: 482,63