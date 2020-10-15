En son gram altın fiyatı 485 TL, çeyrek ise 786 TL’den işlem gördü. Koronavirüs sebebiyle değişiklik gösteren altın fiyatları bugün ne kadar? 15 Ekim 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel rakamlar...
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.204,40
SATIŞ: 3.229,30
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 435,38
SATIŞ: 452,22
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.216,00
SATIŞ: 3.264,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.563,70
SATIŞ: 1.579,60
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.103,43
SATIŞ: 3.164,65
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 781,80
SATIŞ: 790,70
GRAM ALTIN
ALIŞ: 482,54
SATIŞ: 482,63