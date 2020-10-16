Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

İki yıllık hazırlık sürecinin ardından devreye alınan iş ağı platformunun, pandemiden ötürü görüşmeler yapamadığı için yeni projeler alamayan KOBİ’lere büyük fayda sağlaması bekleniyor. Dört farklı katmadan oluşan Parkurda, fason iş vermek isteyenlerle fason iş almak isteyenleri buluşturduğu gibi, imalatçı firmaların birbirini tanımalarına beceri ve yeterliliklerini görmelerine de imkân tanıyor. İlk yıl 40 bin sanayiciyi buluşturmayı hedefleyen yeni platform, kariyer bölümünde ise iş arama ve bulma sürecinde istihdama destek sunacak.