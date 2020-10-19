Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez NTV canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Dönmez konuşmasında şu ifaderleri kullandı:

Aşağıda iki katman daha olduğunu söylemiştik daha önce. Nitekim sayın Cumhurbaşkanımız bu ilave keşif miktarını açıklamış oldu. Tuna kuyusunda böylece 405 milyar metreküplük rezerve ulaşmış olduk. Beklentilerin çok önemi yok önemli olan bulunan. Bu yıl itibariyle baktığımızda denizlerdeki dünyada en büyük keşfi açıklamış olduk. Karaları da dahil ettiğimizde ikinci oluyor. Tuna 1'de arama çalışmaları bitti. Türk Ali 1 adını verdiğimiz bir başka lokasyona gideceğiz. Yine Sakarya Gaz Sahası'ndayız. Bundan sonra hemen hemen her iki ayda bir bir kuyu açarak bu hazırlıkları tamamlamış olacağız" dedi.

Burada keşifle sonlandırdığımız bölgede önce tespit sonrasında üretim kuyularını açacağız. Bu dahada sismiğini yapmadığımız 8 bin kilometrelik bir alan onun sismiğine de başlıyoruz. Orada da keşif amaçlı sondajlarımız olacak

2023'e yetiştirmek için çalışıyoruz. Kendi gazımızı inşallah vatandaşımızla buluşturacağız. Burada deniz üstünde bir platform düşünmüyoruz. 2 bin metrelik bir derinlikten bahsediyoruz. Orada kuyu başında bazı vaf kontrol sistemlerimiz olacak. Burada toplanan gazı kıyıya getireceğiz. En yakın nokta şu anda Filyos görünüyor. Orada ayrıştırma çalışmaları yapacağız.Hedefimiz bu şekilde belirlenmiş durumda.

Detaylar birazdan...