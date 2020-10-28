Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018 yılında kurduğu Temel Medya adındaki şirketi ile birçok tanınmış kişi ve ünlü markalar için dijital danışmanlık hizmeti veren Murat Temel'e göre koronavirüs dijital bağımlılığı katladı, İnsanlar sosyal izolasyon sürecinde sanal dünyaya yöneldi, sosyal medya kullanımları arttı. Temel ayrıca yaklaşık 10 aydır tüm dünyayı etkileyen Covid 19 salgınında evlerine kapanan insanlar dijital dünyada çok daha fazla zaman geçirmeye başladığını söyledi.

Kullanıcı sayısını en çok arttıran platform Tiktok oldu

Digital 2020 raporundan veriler paylaşan Temel, "Dünya nüfusu 7 milyar 750 milyona ulaşırken cep telefonu kullanıcı sayısı 5 milyar 160 milyona, internet kullanıcı sayısı 4 milyar 570 milyona aktif sosyal medya kullanıcı sayısı ise 3 milyar 810 milyona ulaşmış durumda. Rapora göre aylık aktif kullanıcı sayılarına bakıldığında Facebook 2 milyar 449 milyon kullanıcı ile başı çekerken onu 2 milyar kullanıcı ile Youtube 1,6 milyar kullanıcı ile WhatsApp, 1,3 milyar kullanıcı ile Facebook Messenger, 1,15 ile WeChat takip ediyor. Instagram'ın 1 milyar kullanıcısı bulunan Instagram 6. sırada yer alırken, son dönemin en çok tartışılan platformu TikTok 800 milyon kullanıcı ile 7. sırada yer alıyor. Gerek Instagram, Facebook, Twitter, Youtube gibi büyük sosyal medya platformları; Netflix gibi TV platformları ve dünyaca ünlü istatistik markaları pandemiyle geçirilen son 10 ayda kullanıcı sayılarında yüzde 9 ve internette geçirilen sürenin pandemi öncesine oranla neredeyse yüzde 100 artışın olduğunu açıkladı. Kullanıcı sayısını en çok arttıran platform Tiktok oldu" dedi.

"Günlük internet kullanımı 2'ye katlandı"

Temel, şunları kaydetti: "Dijital bağımlılık dediğimiz hadise pandeminin de etkisiyle artık çok daha fazla etkisini göstermeye başladı. Örneğin pandemiden önce günlük internet ortalama kullanımı 4 saat civarındaydı ama şu an yaklaşık günlük 8 saatin üzerinde. Genel arama motorları ve sosyal medya platformlarının kendi içlerindeki arama motorları Covid-19 dolayısıyla alt üst oldu. En çok aranan 10 kelimenin tamamı Covid 19'la alakalı aramalar oldu. En çok aranan kelimelerin başında tahmin edildiği üzere Covid-19'un tanımı, tedavisi, aşısı gibi kritik kelimeler geliyor."