Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçeride döviz, dışarıda 'ons'un hızla gerilemesi sebebiyle, önceki hafta 540 TL'ye dayanan gram altın, dün 470-475 TL civarlarında denge bulmaya çalıştı. Yüzde 90 etkili Covid-19 aşısının bulunmasının ardından küresel piyasalarda altının onsu, 1960 dolardan 1860 dolara kadar geriledi. Analistler; yeni ekonomi yönetiminden etkili kararlar geleceğini, döviz kurlarında oynaklığın ve aşırı yükselişlerin beklenmediğini, gram altının buradan "beslenemeyeceğini" belirtiyor. Küresel anlamda ise salgının seyri önemli olacak. Aşının henüz onaylanmadığını, dünyada vakaların hızla arttığını ve salgın kaynaklı tedirginliğin sürdüğünü ifade eden analistler; "tepki alımları" halinde 'ons'ta 1.900 doların test edilebileceğini, gram altında 500-510 TL seviyelerinin yeniden gündeme gelebileceğini öngörüyor.