Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Artan afet ve salgınlar, yapı ve binaların inşaat felsefesinde de değişime yol açıyor. Yangınlara karşı dayanıklı, depremlere karşı emniyetli, salgın hastalıklara karşı sağlıklı bir yapı sunan inşaat malzemeleri, müteahhitlerin projelerinde daha fazla yer buluyor. Pazardaki potansiyeli gören Türk inşaat malzemeleri üreticileri, son yıllarda ağırlık verdikleri AR-GE çalışmaları sonucu ürettikleri yeni ürünlerle dünyanın en ücra köşelerine kadar uzanıyor. Yüzde 100 yerli sermaye ile dünyanın en hafif yapı blokunu üretip beş yılda 10 ayrı ülkeye ihracat gerçekleştiren Epsblock Yapı AŞ, ürünlerini Adana ve Bayburt’tan Uruguay ve Panama’ya kadar ulaştırmayı başardı. Covid-19’la geçen 2020’de binalara nefes aldıran yapı bloku ürünlerinin üretim ve ihracat başarısı üzerine yeni yatırım kararı alan şirket 2021’de yeni bir fabrika daha kurmayı planlıyor. İstanbul’da asgari 100 milyon TL yatırımla hayata geçirilecek yeni fabrika, 80 milyon TL bütçe ile 2023 yatırım planlarına dâhil olan İzmir fabrikasına da destek olacak. Adana’da üretim devam ederken 2019’da Bayburt OSB’ye 70 milyon TL yatırım yaparak ikinci fabrikasını hayata geçiren Epsblock Yapı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yıldırım, günümüzde yaşanan salgın ve afetler sebebiyle sağlıklı ve dayanıklı ürünlerin öneminin daha fazla anlaşıldığını söyledi.

ABD VE İNGİLTERE HEDEF PAZAR

Dış pazardan yoğun talep gelen ürünlerle yıllık 10 milyon dolar ihracat yaptıklarını belirten Mustafa Yıldırım, “Bayburt OSB fabrikamız yıllık 10 milyon metrekare üretim kapasitesine ulaşırken üretimin yüzde 60’ı Azerbaycan ve Gürcistan’a ihraç edilmeye başladı. Adana fabrikasından ise Uruguay, Panama, Kuveyt, Filistin, Dubai, Katar, Irak ve İsrail başta olmak üzere birçok ülkeye satış gerçekleştiriliyor. ABD ve İngiltere de hedef pazarlarımız arasında yer alıyor” dedi. Yabancı bayiliklerin yanı sıra yeni yatırımların da ihracatın katlanmasına destek olacağını ifade eden Mustafa Yıldırım, 2022 sonunda üretime geçmesi planlanan İstanbul fabrikasıyla birlikte yıllık ihracat rakamının 12 milyon dolar seviyesine ulaşacağını öngördü.

MALİYETLERDE YÜZDE 25 AVANTAJ

Mustafa Yıldırım, ürünlerinin dünyanın en hafif yapı bloku olmasının yanı sıra, yalıtım gerektirmediği için bina maliyetlerinde yüzde 25 avantaj sağladığını açıkladı. Dünyada salgınlar sebebiyle hava kalitesi yüksek, hayat konforu yüksek mekânların ön plana çıktığını da hatırlatan Yıldırım, ürünlerinin nefes alan yapısı sayesinde astım-alerji gibi rahatsızlıkları bulunan kişiler için nem kontrolünü sağladığını açıkladı.

YANGINA KARŞI DAYANIKLI

Ürünlerinin 1.300 dereceye kadar ısıya dayandığını belirten Mustafa Yıldırım, 5 santimetre kalınlığında, yangına dayanıklılığı 60 dakika olan ürünlerin kimi ülkelerde yangın bariyeri olarak da tercih edildiğini açıkladı. Yıldırım “Epsblock, hayatımızdaki riskleri minimize ederek hayatımızı kolaylaştırmaktadır. Enerji maliyetlerini düşürüp kendinden yalıtımlı yapısı ile binadaki mantolama ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır” dedi.