Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

81 şehir, 4 bin şantiyede hayata geçirilen konutların 820 bini "sosyal konut" niteliğinde üretildi. Konuta erişmekte zorlanan ve daha önce ev sahibi olmayanların vatandaşları ev sahibi yapan TOKİ, dar ve orta gelirli ailelerin yanı sıra engelli, emekli, gazi ve şehit yakınları için de konut üretiyor. Vatandaşların konut ihtiyacı ile şehirlerin kentsel dönüşüm mecburiyetini merkeze alan TOKİ, yatay mimari anlayışıyla mahalle ve komşuluk kültürüne uygun evler inşa ediyor. İdarenin son olarak "50 Bin Sosyal Konut Projesi" çerçevesinde ihalesi yapılan ve ihale sürecinde olan konut sayısı 49 bin 150'ye ulaştı. "100 Bin Sosyal Konut Projesi" dâhilinde de ihalesi yapılan ve ihale sürecinde olan konut sayısı 36 bin 22 oldu. Bu proje için senenin yedi ayında kurası çekilen konut sayısı 89 bin 627'yi buldu.