Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı. Naci Ağbal başkanlığında ilk defa toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi), 475 baz puan artırarak, yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltti. Bundan böyle bütün fonlamanın da yüzde 15 üzerinden yapılmasına karar verdiği bildirildi. Yapılan açıklamada "Enflasyon görünümüne dair risklerin bertaraf edilmesi, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için, net ve güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar verildi. Önümüzdeki dönemde parasal duruşun sıkılığı, enflasyonu etkileyen tüm unsurlar dikkate alınarak, kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecek" denildi.

İSTİKRAR SAĞLANACAK

Duyuruda, düşük enflasyon ortamının kalıcı olarak tesisinin; "ülke risk primlerinin düşmesi, dolarizasyon eğiliminin tersine dönmesi, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi" yoluyla, makroekonomik ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceğinin değerlendirildiği belirtildi. Merkez bankasının politika faizi (haftalık repo faizi) 10,25 olarak görünmesine rağmen, piyasayı fonlama maliyeti (yani fiili politika faizi) 14,5-14,8 arasında değişiyordu. Bunu, geç likidite penceresini kullanarak gerçekleştiriyordu. Böylece Merkez, pandemi ortamının getirdiği belirsizlik nedeniyle kendisine bir esneklik payı bırakıyordu. Dün yapılan ise politika faizinin, fiili olarak uygulanan faize eşitlenmesi... Yani yapılan, gerçekte bir faiz artışı değil, bir "sadeleştirme..." Artık tek rakamdan fonlama yapılacak. Böylece belirsizlik bitti ve öngörülebilirlik arttı.

REFORMLAR, TEŞVİKLER

Yapılan hamle ile Türk lirasına güven arttı. Uluslararası sermayenin Türkiye’ye olan ilgisinin de yeniden yükselmesi bekleniyor. "Enflasyonla mücadele" odaklı kararlı mesajlarla da piyasalar 'moral' buldu. Borsa 1.320 puanı da geçerek yeni rekorlara tırmandı. Dolar 7,50 sınırına kadar geriledi. Fiili anlamda ciddi bir faiz yükselişi olmadığı için, mevduat ve kredi oranları da artmayacak. Ekonomide ek sıkıntılar oluşmayacak. Bundan sonraki süreçte risklerin azaltılması için yapısal reformlar arka arkaya gelecek. Artan vakalar nedeniyle getirilen kısıtlamaların sebep olabileceği olumsuzluklara karşı da gerekirse yeni destekler verilecek. Vergi ve teşvikler üzerinden rahatlatıcı politikalar devreye girecek.

İŞ DÜNYASI MEMNUN

Yeni dönem şimdi başladı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından yapılan açıklamada "Merkez Bankasının fiyat istikrarını ve finansal istikrarı sağlamak için atmış olduğu adım, yeni bir döneme girdiğimizi gösteren önemli bir işarettir. Enflasyonla mücadelede atılacak her adım, ekonomimizi destekleyecektir. TL'ye güvenin tesis edilmesi ve ekonominin yeniden sağlam temellere oturması için, serbest piyasa ilkelerine uygun, öngörülebilir ve sürdürülebilir iktisat politikalarına ihtiyaç var" denildi.

KREDİBİLİTE YÜKSELDİ

Yabancı koşarak dönecek

Yabancılar da Merkez Bankasının kararını "pozitif" değerlendirdi. Bluebay Varlık Yönetimi Stratejisti Timothy Ash "Mantıklı olan buydu. Yabancı portföylerin geri dönmesi ve dolarizasyonun çözülmesi gibi bir şans ortaya çıktı" dedi. Societe Generale Direktörü Phoenix Kalen de "Piyasa oldukça rahatladı ve derin bir nefes aldı. Para politikasında daha gerçekçi bir politik duruşa geçildi" diye konuştu. Rabobank Stratejisti Piotr Matys ise "TCMB’nin kredibilitesi önemli oranda yükseldi" ifadelerini kullandı.