Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı da ilk on aylık önemde yüzde 72 oranında düşüşle 13,6 milyona geriledi. Koronaya rağmen yazın yaralarını sarmaya çalışan turizm sektöründe gözler bu defa kış turizmine çevrildi. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Rusya, Ukrayna ve Polonya pazarlarından kayak turizmine yönelik büyük ilgi olduğunu belirterek şunları kaydetti: Ağırlıklı olarak iç pazara hitap eden Uludağ Kayak Merkezi, aynı zamanda Ukrayna ve Rusya’dan da talep görüyor. Uludağ’da geçen yıl 350 bin geceleme gerçekleşti. Günübirlik ziyaretlerle birlikte Uludağ 1 milyon 122 bin kişi tarafından ziyaret edildi. İç pazar açısından özellikle 15 günlük sömestir tatilinde ön plana çıkan Uludağ’a yönelik rezervasyon talepleri bu yıl da iyi seyrediyor. Palandöken Kayak Merkezi, Ukrayna Rusya ve Polonya’dan gelen taleplerle kış dönemi için şu anda sezonda yüzde 80 doluluk gösteriyor. 27 Aralık itibarıyla Rusya’dan Moskova’dan haftada iki sefer düzenlenecek. Geçen yıl günübirlik ziyaretçiler dâhil olmak üzere toplamda 2 milyon 250 bin kişi Erciyes Kayak Merkezini ziyaret etti. Bu kış döneminde Erciyes Kayak Merkezine Ukrayna, Rusya, Polonya pazarlarından charter seferler düzenlenecek. 18 Aralık’dan itibaren başlayacak olan charter seferler mart ayının 15’ine kadar devam edecek. Erciyes’e haftada 6 charter sefer bekleniyor. Kartalkaya Kayak Merkezindeki turizm tesislerine bu yıl da yurt dışından talep iyi seviyede bulunuyor. Genel satışların da iyi olduğu bilgisine sahibiz. Geçen kış döneminde yüzde 80 doluluk ortalamasına ulaşan bölgedeki dolulukların bu yıl da benzer seviyelerde olması hedefleniyor. Kartepe’yi geçen yıl günübirlik ziyaretle birlikte 1 milyona yakın ziyaretçi ağırladı. 2020 senesi için ise pandemi ile ilgili yeni ve ilave kısıtlamalar olmazsa yine geçen seneki rakamın yakalanacağı öngörülüyor.