Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrıda bulunduğu yeni "varlık barışı" uygulamasında, geçmiştekilerden farklı olarak yurt dışından getirilen varlıklar sebebiyle herhangi bir vergi ödenmeyecek. Ayrıca, varlık barışından yararlananlar hakkında, bildirilen varlıklar sebebiyle vergi incelemesi de yapılmayacak. Bu varlıklar, gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulmayacağı gibi, şirketler tarafından ortaklara dağıtılması durumunda da, kâr dağıtımına bağlı stopaj kesilmeyecek. Bildirimde bulunan mükellefler, varlıklarıyla yatırım yapabilecekleri gibi bunları sermaye olarak da kullanabilecek. Söz konusu varlıkların Türkiye'ye getirilebilmesi için vergi mükellefi veya Türk vatandaşı olma zorunluluğu da bulunmuyor. Uygulamadan yararlanılması için yurt dışında bulunan varlıkların, 30 Haziran 2021'e kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesi ve bu varlıkların bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde ülkeye getirilmesi gerekiyor.