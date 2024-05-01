75 cm’den kısaysa yediğin etli ekmek değil!

Konya’ya özgü etli ekmeğe Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yeni kriterler getirildi. Etli ekmek standart belgelendirme kriterlerine ilişkin bir taslak hazırlandı ve kamuoyu görüşüne açıldı.

HABER MERKEZİ ANKARA - Buna göre, etli ekmek için buğday unu, su, maya ve tuzla elde edilen hamur kullanılacak. Hamur oda sıcaklığında bir saat kadar fermantasyona tabi tutulacak. Sonrasında ince bir şekilde açılacak hamurun üzerine, daha önceden hazırlanan kasaplık sığır, dana gövde etlerinden elde edilen kıyma, tuz, domates, yeşil biber, maydanoz ve kuru soğanla karıştırılarak hazırlanan iç dengeli bir şekilde yayılacak. İç malzemelerin dağılımı, 40 gram domates, 30 gram yeşilbiber, 28,5 gram kuru soğan, 1 gram maydanoz ve 0,5 gram tuz, 100 gram kıyma olarak sıralandı. Açılan hamurun üzerine iç malzemeler yayıldıktan sonra, üzeri açık, hamurun uçları ve kenarları bükülerek, kapatılmadan fırına sürülecek, 4-5 dakika pişirilecek. Pişirilmiş etki ekmeğin boyu 75-90, eni ise 15-20 santimetre aralığında olacak.

Taslakta etli ekmeğin tat ve konu açısından özellikleri “Etli ekmek pişirilmeden önce ve sonra kendine özgü tat ve kokuda olmalı, ekşime, küflenme, kokuşma ve bozulma olmamalı, yabancı tat ve/veya koku bulunmamalıdır” şeklinde sıralandı. Renk ve görünüş açısından ise “Çeşni malzemesi olarak kullanılan malzemelerin pişmeden önce ve sonra kendine özgü renk ve görünüşte olması, yabancı madde bulunmaması’ özelliklerini taşıması gerektiği belirtildi.

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