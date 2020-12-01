Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gram altının fiyatı güne hareketli başlamasının ardından fiyatı tekrar güncellendi. Gram altının önceki kapanış fiyatı 447,02 lira oldu. Gram altın yeni güne yüzde 0,52 hareketle başladı. Altının ons fiyatındaki hareketliliğe karşın dolar kurundaki dalgalanma ile dengelenen gram altın satış fiyatı güncellenmeye devam ediyor.

GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI: 449,36 TL

GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 449,25 TL

BİR ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları bu haftaya ons fiyatındaki ani hareketlilikle başladı. Bugün altının ons fiyatı, 2 bin dolar seviyesinin altında hareketlenerek güne 1.785,09 seviyesinde kaldı. Çeyrek altının önceki kapanış fiyatı 734,90 lira olmuştu. Çeyrek altın yeni güne yüzde 0.56 hareketli başladı. Peki **1 Aralık Salı çeyrek altının alış fiyatı ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN SATIŞ FİYATI: 739,00 TL

ÇEYREK ALTIN ALIŞ FİYATI: 729,70 TL

CUMHURİYET ALTINI SATIŞ FİYATI: 2.947,80 TL

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ FİYATI: 2.918,90 TL

Fed Başkanı'nın konuşmasının ardından sert bir şekilde dalgalanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa oranla hareketlenmeye devam ediyor 1.785,09 lira seviyesinde bulunuyor.

Uzmanlar, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.