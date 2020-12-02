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Bakan Selçuk: İşini kurmak isteyen engelli vatandaşlarımıza destek vermeye başladık
02.12.2020 - 11:44 | Son Güncelleme: 02.12.2020 - 11:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR’un Engelli Hibe Desteğinden 2014 yılından bu yana 3 bine yakın engelli vatandaşın yararlanarak kendi işini kurduğunu belirterek, “Kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlarımıza 65.000 TL’ye kadar destek vermeye başladık. Bu kapsamda şimdiye kadar 130 milyon TL hibe desteği verdik” dedi.
Etiketler : bakan selçuk,
750470 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/750470.aspx
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