Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. Aylık yüzde 2,30 yükselen enflasyon, yüzde 1,1 olan beklentilerin çok üzerinde geldi. Yıllık enflasyon da yüzde 14,03’e tırmandı. Hazirandan bu yana yükseliş trendinde olan ve kasımda rekor seviyelerden dönen döviz kurlarının etkisi, enflasyonun da yüksek gelmesinde etkili oldu. Üretici fiyatları da kur şokuyla aylık yüzde 4,08 arttı ve yıllık rakam yüzde 23,11 olarak gerçekleşti. Geçen ay gıda enflasyonu yüzde 4,16 arttı. İthal girdi kullanımının yoğun olduğu işlenmemiş gıdada yüzde 6,21, meyve ve sebzede yüzde 8,58, işlenmiş gıdada yüzde 2,26 fiyat artışı yaşandı. Artık tamamen sera ürünlerine geçiş de gıda fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Ulaştırma grubunda da aylık artış yüzde 4,51'i buldu. Kur etkisiyle geçen ay dizel otomotiv fiyatı yüzde 10,5, benzinli otomobil fiyatı yüzde 7,96 artmıştı. Akaryakıt fiyatları da yukarı yönelmişti.

ELVAN: GEREĞİNİ YAPARIZ

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında; kasım enflasyonunun gıda, petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki etkilerin yansımasıyla beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğini kaydetti. Elvan "Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Enflasyonist beklentilerin iyi yönetilmesi ve fiyat istikrarının tesisi için, para ve maliye politikası araçlarımızı eş güdüm içinde kullanacağız" değerlendirmesinde bulundu. Analistler, TCMB'nin hamleleriyle birlikte döviz kurunun dizginlendiğini, aralıktaki Para Politikası Kurulu toplantısında da "sıkı politika vurgusu" beklendiğini, böylece yılın son ayında enflasyonda da sakinleşme yaşanabileceğini öngörüyor.

FİYATI EN FAZLA ARTAN 10 ÜRÜN

Domates 66,93

Kabak 25,18

Karnabahar 24,35

Tavuk eti 18,95

Dolmalık biber 18,28

Yumurta 17,75

Kaban (erkek) 14,90

Patlıcan 13,59

Kazak (çocuk) 12,59

Otomobil (dizel) 10,55