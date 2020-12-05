Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı’da 460,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 460,40 liradan, 3 bin 33 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 54 liradan, 420 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 424 liradan, 2 bin 964 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 984 liradan, bin 482 liradan alınan Yarım Ziynet bin 492 liradan ve 741 liradan alınan Çeyrek Ziynet 746 liradan satıldı.