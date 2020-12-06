Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü, limon ihracatının Türkiye ekonomisi açısından önem taşıdığını belirterek, "Hava şartları sebebiyle limonda verim bu yıl önceki yıllara göre düştü. Yaklaşık 50 bin ton civarında limonun hasat edilmesi hedefleniyor. Ortaca'da hasadını yaptığımız ilk limon İtalya'ya gidiyor, onun haricinde Rusya'ya da limon göndereceğiz. Üretimin yaklaşık ihracata gidecek" diye konuştu.
Rusya ve İtalya'nın limonu Muğla'dan
06.12.2020 - 03:54 | Son Güncelleme: 06.12.2020 - 03:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye'nin önemli narenciye üretim merkezlerinden Muğla'da çiftçiler, dalında 3,5 liraya kadar satılan limonu iç ve dış pazara gönderebilmek için hummalı şekilde çalışıyor.
Etiketler : Muğla,limon,
751294 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/751294.aspx
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