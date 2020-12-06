Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Yurt dışında para transferinde yeni bir dönem başlıyor. Türkiye'nin önde gelen fintechlerinden Papara, Avrupa’da yaşayan Türklere ücretsiz para transferi imkanı sunacak. Papara CEO’su Ahmed Faruk Karslı, 2021 yılında 200 milyon lira yatırım yapmayı planladıklarını belirterek “Pandeminin etkisiyle 2020 yılında işlem hacmimiz dört kart arttı. Bu yıl 80 milyar liralık işleme aracılık ettik. Aylık işlem adedimiz 20 milyon. Ön ödemeli kart pazarında yüzde 43,5 pazar payı ile lideriz. Geçen yıl 3,2 milyon olan hesap sayısı bu yıl yaklaşık iki kat artışla 5,75 milyona ulaştı. Kart sahibi ise bir milyonu aştı. Papara uygulamasını her gün 10.000’den fazla kullanıcı indiriyor. Hedefimiz 2021 sonunda 10 milyon kullanıcıya ulaşmak" dedi.

HEDEF 2022'DE HALKA ARZ

Paparakart'ın dünyada 64 farklı ülkede kullanıldığına değinen Karslı, "Kullanıcılarımızın büyük bir kısmının bir banka hesabı yok. Hiçbir işlem ücreti yansıtmadan para transferi, fatura ödeme, finans yönetimi gibi hizmetlerle beraber onları finansal ekosisteme kazandırarak finansal kapsayıcılığı ve okuryazarlığı artırmaya çalışıyoruz. EFT saatinden bağımsız, IBAN numarasına ihtiyaç duymadan 24 saat herkese ücretsiz para gönderebilme imkânı sağlıyoruz. Kullanıcılarımız adreslerine gönderdiğimiz ücretsiz kartlarla Türkiye’de ve dünyada ödeme yapabiliyor, dünyadaki bütün ATM’lerden para çekebiliyorlar. Çok yakında ilk olarak Türkiye, ardından da global hisse senedi piyasalarına erişim imkânı tanıyacağız. Ayrıca Türkiye’de parçalı hisseli satışına başlıyoruz. Bu şekilde mesela 2.500 dolarlık Amazon hissesini 10 dolarlık alım yapabileceksiniz. Ayrıca kullanıcılarımıza mikrokredi imkânı sunacağız. İki banka ile anlaştık. Sigorta ürünlerine de giriyoruz. Akıllı poliçeler düzenleyeceğiz. Yaklaşık beş altı ay öncesinde Litvanya’da elektronik para için lisans başvurusu yaptık. 2021'de alacağız. Bu lisans tüm AB ülkelerinde geçerli. Avrupa'daki Türkler yurt dışı para transferini gelecek seneden itibaren ücretsiz yapmaya başlayacak. Ayrıca 2022 yılında halka arz planlıyoruz" diye konuştu.

AVRUPA'DAN DAHA İYİYİZ

Son beş yıldır fintech kuruluşları olarak ciddi anlamda arkalarında kamu desteğini gördüklerini ifade eden Karslı şunları kaydetti: “11. Kalkınma Planı’nda fintechlere çok ayrıntılı bir şekilde yer veriliyor. Regülasyonumuz Avrupa’ya göre çok daha yeni ve bunun avantajını kullanıyoruz. Ülkemizin fintechler ile ilgili politikasını çok beğeniyorum, böyle devam etmesini umuyorum. Sektörümüzü Merkez Bankası regüle etmeye başladı. Geçtiğimiz açık bankacılığa ilişkin düzenlemeler yürürlüğe girdi. Alt düzenlemelerin de yayınlanması ile birlikte rekabetin de iş birliklerinin de artacağı bir döneme giriyoruz. Özellikle pandemi sürecinden başarıyla çıkmış fintech şirketleri tüm sektörler için fayda sağlamaya devam edecektir. Ayrıca her yıl daha da deneyim kazanan sektörümüzün yabancı yatırımcılar için odak noktası olacağını tahmin ediyorum. Yeni düzenlemelerle daha iyi bir beş yıl bizi bekliyor.”