Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, gelecek yılın para ve kur politikasını anlattı. Merkez Bankası'nın enflasyonu yüzde 5'e düşürmekte kararlı olduğunu söyleyen Ağbal "Fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme ve istihdam; toplumsal refahın ön koşuludur" ifadesini kullandı. "2021 Yılında Para ve Kur Politikası" tanıtım toplantısında konuşan Ağbal "Fiyat istikrarını kalıcı hâle getirdiğimizde verimlilik ve rekabet gücümüz artacak, yatırım, üretim, istihdam artış gösterecek, Türkiye olarak daha fazla uluslararası sermaye yatırımını ülkemize çekmiş olacağız. Böylelikle ülkemizin gelişmesi ve kalkınması noktasında önemli ilerlemeler sağlayacağız ve insanımızın refahı bu sayede sürekli şekilde artış gösterecek. Bu açıdan, fiyat istikrarını sağlamak hepimizin ortak amacı olmalı. Biz bu amaca yürekten inanıyoruz. Enflasyonu düşürmekte kararlıyız" diye konuştu. Döviz kurlarının yönünü belirleme amaçlı döviz alım-satım işlemi yapmayacaklarını, sadece kurlarda ekonomik temellerden kopuk aşırı dalgalanma hâlinde alım veya satım yönünde müdahalede bulunacağını ifade etti.

ENFLASYONU DÖVİZ TETİKLEDİ

Toplantıda ekonomik görünümü değerlendiren Ağbal, salgının ekonomiye etkilerini azaltmak amacıyla bir dizi tedbirin ortaya konulduğunu, faiz indirimi yapıldığını, ilk 2 çeyrekte çok hızlı daralan ekonominin 3. çeyrekte iç taleple hızla toparlandığını söyleyen Ağbal "Bu dönemde iç talep hızlı parasal genişlemeyi getirdi, ekonomi ısındı. Kredi ve parasal büyüklükteki hızlı genişleme cari denge ve enflasyon görünümünü olumsuz etkiledi. Turizm gelirleri düştü, yabancı sermaye çıkışları arttı, yurt içi yerleşiklerin artan varlık dolarizasyonu ve reel kesimin borç ödeme eğilimi sebebiyle döviz alımları görünümü hızla bozdu" değerlendirmesi yaptı. Yılın ilk yarısında yüzde 5,5'e kadar gerileyen üretici enflasyonunun yılın 2. yarısında yüzde 23'e ulaştığını hatırlatan Ağbal, bunun temel sebebinin döviz kuru olduğunun görüldüğünü, kasım ayında dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için faizi yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükselttiklerini hatırlattı. Ağbal, 2021 yılında politika duruşundaki sıkılığın, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşuncaya kadar devam edeceğini anlattı.

DÖVİZDEN TL'YE GEÇİŞ HIZLANIYOR

2021'de döviz biriktirme, döviz rezervini artırma ile ilgili bir amaç öngörüldüğünü dile getirdi. Enflasyonun düşürülüp fiyat istikrarının sağlanması ile TL'nin cazibesinin artacağını ifade eden Naci Ağbal "İstikrar sağlandıkça enflasyon beklentileri ve risk primi aşağı gelecek, bu da TL'nin cazibesini artıracak. Hatta ters dolarizasyon gelecek. Vatandaşlarımız dolardan TL'ye geçişiniz hızlandırdı" diye konuştu.

2021'DE HEDEF %9.4 ENFLASYON

MB olarak 2021'de enflasyon hedeflemesi rejimini bütün unsurlarıyla kararlılıkla uygulayacaklarını söyleyen Ağbal "Hükûmetle birlikte belirlenen yüzde 5 enflasyon hedefine bağlıyız. 2021 sonu için belirlenen yüzde 9,4 enflasyon hedefi, elde edilmesi gereken ara hedef niteliğinde. Yüzde 5 enflasyon hedefi için politika duruşumuzda sıkı duruş sergileyeceğiz. Bütün riskleri dikkate alıyoruz" dedi.

BÜTÜN YATIRIMCILARA ÇAĞRI

Önümüzdeki dönemde yerli ve yabancı yatırımcıların döviz ve arz talep gelişmeleri içerisinde TL varlıkların daha ön plana çıkacağı bir çerçevenin görüldüğünü söyleyen Ağbal "Banka olarak yakın takipteyiz. Son bir ay içerisinde yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye yönelik para girişlerinde yukarı yönlü bir gelişme söz konusu" dedi. Bütün yatırımcılara da çağrı yapan Ağbal "Atacağımız adımlar gerek portföy, gerek doğrudan yabancı sermaya yatırımlarının artmasını getirecek. Türkiye'ye, TL'ye güveni artıracak, yatırımlardaki artış hızlanacak. Ters para ikamesinde, ters dolarizasyonda esas görev bize düşüyor. Biz doğru işler yaptıkça tasarruflar TL varlıklara kayacak" diye konuştu ve yatırımcılara çağrı yaptı.