Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fuarcılıkta işlerin hızlı toparlandığı ülkelerden birinin Türkiye olduğunu belirten Tüyap Yönetim Kurulu Üyesi ve Stratejik Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Ünal Öztop “Dünya Fuarcılık Örgütünün araştırmasına göre fuarcılıkta toparlanma Uzak Doğu’dan, Çin’den başladı. Rusya’dan, oradan da bize gelen bir normalleşme dalgası görüyoruz. Tüyap Fuarcılık Grubu, ekim-kasım aylarında üç fuar düzenledi. Tüyap’ın düzenlediği bu fuarlara toplamda 15 binden fazla ziyaretçi gelirken, bunların 4.200’ü yabancı ziyaretçiydi” dedi. Avrupa’daki fuarların 2021 yılının ilk çeyreğinde açılma ihtimalinin çok düşük olduğunu söyleyen Öztop “2021’de toparlanmanın daha da hızlanacağını bekliyoruz. Fuarcılık sektörünün 2020’deki çöküşten sonra, pik yaptığı 2019 seviyelerine gelmesi 2023’ün başlarını bulabilir” şeklinde konuştu.