Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Bankası’ndan yapılan açıklamada “Hazırlanan yeni proje, COVID-19 pandemisinin sağlıkla ilgili ve ekonomik şoklarından etkilenen uygun mikro ve küçük işletmelerin kapanmalarının önlenmesine ve kriz sırasında bu işletmelerin istihdamlarını korumalarına yardımcı olacaktır. KOSGEB tarafından uygulanan 300 milyon dolar tutarındaki Türkiye’deki Mikro ve Küçük İşletmeler için Hızlı Destek Projesi, imalat şirketleri ile üretim, bilimsel araştırma ve geliştirme ve bilgisayar programlama üzerinde odaklanan diğer yenilikçi genç şirketler için geri ödenebilir destek finansmanı sağlayarak işletmelere ve çalışanlarına yardımcı olacaktır” denildi. Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Kouame da Türkiye’deki işletmelerin desteklenmesine ve kırılgan durumdaki istihdamın korunmasına katkı vermeye devam edeceklerini söyledi.