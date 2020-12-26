Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin deprem gerçeğinden hareketle bundan sonraki süreçte daha çok kentsel dönüşüme enerji harcayacaklarını belirterek “Kentsel dönüşüm projelerinde sosyal konut anlayışıyla; düşük faizle, belki TÜFE’ye endeksli uzun vadeli ödemeli, yerinde dönüşüm sağlayacağız” dedi. Türkiye'nin Arnavutluk'taki deprem sonrası hibe olarak yapacağı 522 deprem konutunun temel atma törenine katılan Bakan Kurum, burada gayrimenkul editörlerine açıklamalarda bulundu. Kentsel dönüşüm ile hak sahiplerine kira yardımı, faiz desteği, vergi, harç ve ücret muafiyetleri sağladıklarını anlatan Kurum, “Türkiye genelinde 4 milyar 370 milyon TL kira yardımı yaptık. 145 milyon TL kredi faiz desteği verdik. Toplam 15,5 milyar TL kaynak kullandık” diye konuştu. Bakanlığın ‘riskli yapı’ ve ‘riskli alan’da yer alan evlerin dönüşümü kapsamında 125 bin TL’ye kadar düşük faiz desteği sağladığı Kentsel Dönüşüm Kredisi’nde limiti 200 bin TL’ye çıkarmak için çalışma yürüttüğünü anlatan Kurum, “İnşallah bunu 200 bin liraya çıkarıp bugün 250 bin liraya hemen hemen bir ev yapılabilecek konumda... Dolayısıyla 200 bin lirasını uygun şartlarda kredi verecek hâle getirecek adımı attık. Hazine ve Maliye Bakanı’mızla yaptığımız görüşme çerçevesinde onu çıkarmış olacağız” değerlendirmesini yaptı.

2021’DE 25 MİLYARLIK PROJE

“Kentsel dönüşüm seferberliğimizi ‘Türkiye’nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm’ hedefiyle daha da hızlandırdık” diyen Bakan Kurum, şöyle konuştu: Türkiye’de 9.8 milyon bina, 28,6 milyon konut var. Bunun yaklaşık 6,7 milyonu risklidir. Yaklaşık 1,5 milyonunun acil dönüşüme girmesi gerekiyor. 2012’den bu yana; 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Altı milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına aldık. Ülke genelinde, sahada yatırım değeri 81 milyar TL olan 272 bin 261 sosyal konut ve kentsel dönüşüm konutumuzun inşası devam ediyor. 2021’de de toplam bedeli 25 milyar lira olan 80 bin konutluk kentsel dönüşüm ve sosyal konut projemize başla-

yacağız.

SALDA'DAKİ BARAKALARIN KIYIYA UZAKLIĞI 600 METRE

Bakan Kurum, Salda Gölü düzenlemesi çerçevesinde yapılan barakaların gölün 500-600 metre uzağında olduğunu, gölün kıyısıyla ilgisi bulunmadığını, daha önce yapılan ve yıkılacak yapılardan daha uzakta olduğunu ifade etti. Bu alanda otel villa olmadığını vurgulayan Kurum, “İnsanlar gidip o teraslarda sadece çay-kahve içecek” dedi.

İSTANBUL'UN YÜKÜNÜ TARIMKÖY AZALTIYOR

Bakan Kurum, salgın ve iklim krizi sonrasında insanların şehirlerdeki yığılmanın ne kadar sakıncalı olduğunu anladığını vurguladı. İnsanlarda, şehirden kaçış, kırsal alanda yaşama isteğinin ortaya çıktığını anlatan Kurum, sektöre yeni dönemin ihtiyaçlarına göre üretim yapması çağrısında bulundu. İstanbul’un yükünün hafifletilmesi gerektiğini belirten Bakan Kurum, kırsala dönmek isteyenler için Anadolu’da Tarımköy ve ahır projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Kurum, “45 ayrı projede 7.000 Tarımköy konutunun yapımını tamamladık. Elâzığ’da 1.515, Malatya’da 654 Tarımköy tipi konut ve ahır projesinin çalışmalarını yürütüyoruz” diye konuştu.

TOKİ VE EMLAK KONUT'TA GERİ DÖNÜŞÜM ÖNE ÇIKACAK

Pandemiyle konutta tercihlerin değiştiğine işaret eden Bakan Kurum, “İnsan ve doğa merkezli projelerin geliştirilmesi öne çıkacak. İklim değişikliğinin etkisiyle insanlar çevre sertifikası olan evleri tercih edecek. Geri dönüşümden oluşmuş parke, boya, kapı öne çıkacak. Kentsel dönüşüm ve diğer projelerde TOKİ, halk ekmek fabrikasıdır. Doğru örnekleri yapacak ve piyasadaki hareketi yönlendirecek kabiliyete hazır. Emlak Konut orta gelir ve üstüne hitap eden projelerde bunu yapacak. TOKİ de alt gelir ve kentsel dönüşüm projelerinde bu örneklerin sayısını artırarak yapacak” diye konuştu.

11 AYDA 456 MİLYARLIK GAYRİMENKUL SATILDI

Son 11 ayda; 2,5 milyon gayrimenkul satıldığını ifade eden Kurum, şöyle konuştu: 456 milyar TL'lik işlem hacmiyle yıllık bazda rekora imza atıldı. İstanbul'da 351 bin, Ankara'da 200 bin, İzmir'de 134 bin gayrimenkulün satışının gerçekleştiği Ocak-Kasım 2020 tarihlerinde Türkiye genelinde 10 milyon tapu ve kadastro işlemi yapıldı.

FİKİRTEPE'DEKİ MAĞDURİYET 5 MİLYAR TL'YE ÇÖZÜLECEK

Fikirtepe’de 60 bin kişiyi ilgilendiren Yeni Fikirtepe Projesi’yle bütün altyapılarıyla beraber yatırım değeri 5 milyar lira olan 15 bin konutun inşasına başlayacaklarını belirten Murat Kurum, “Şubat-mart gibi Fikirtepe’de inşaata başlamamız lazım. Üç dört yılda bitirmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

MANAVDA FIRINDA POŞETİN YANINDA KESE KAĞIDI DA OLACAK

Bakan Kurum, 2017’de başlatılan Sıfır Atık Projesi çerçevesinde 17 milyar TL ekonomik kazanç sağlandığını belirterek “Plastik poşet kullanımını %80 azalttık. Poşet kaynaklı 190 bin ton atığın oluşumunu engelledik. 1,5 milyar TL tasarruf sağladık. Poşet ücretinde değişikliğe gitmiyoruz. Manavlarda, meyve reyonlarında ve fırınlarda ince poşetlerin yanında kese kâğıdı da yer alacak” dedi.



